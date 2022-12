1014 Hinweise und noch immer keine Spur nach Isar-Mord

Ein Schild, auf dem "Polizei" steht, hängt an einer Wache. −Foto: Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Auch acht Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines jungen Mannes auf einem Radweg an der Isar mitten in München fehlt von dem Täter jede Spur. Wie die Staatsanwaltschaft München I auf Anfrage mitteilte, ist nach wie vor völlig unklar, wer der Täter ist. Der "Münchner Merkur" berichtete am Freitag, dem achten Jahrestag des Verbrechens, dass in den vergangenen Jahren insgesamt 1014 Hinweise zu dem Fall bei der Polizei eingegangen seien. Doch der entscheidende Tipp war nicht dabei. "Es gibt aktuell keinen konkreten Verdächtigen", sagte Peter Werthmann vom Münchner Polizeipräsidium der Zeitung.



Der 31 Jahre alte Italiener war am 28. Mai 2013 bei einer Fahrradfahrt mit seiner Verlobten erstochen worden. Er hatte einen Spaziergänger zur Rede stellen wollen, der die Frau zuvor angespuckt hatte und nach der Tat zu Fuß verschwand.



