100 Fußballer und mehr als 1500 Komparsen für Serie über FC Bayern gesucht

−Symbolbild: dpa

Für eine Fernsehserie über den Aufstieg des FC Bayern München in den 1960er und 70er Jahren werden 100 gute Fußballer und mehr als 1500 Komparsen für die Dreharbeiten gesucht. Interessenten können sich online bewerben.









Bewerbungen nimmt die Agentur Eick entgegen.



Die Hauptrollen von Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner und Uli Hoeneß werden auf diese Weise zwar nicht besetzt, aber: Die Agentur Eick ("Babylon Berlin") sucht europäisch aussehende Fußballspieler im Alter von 18 bis 32 Jahren, die ihre Mitspieler und Gegner in verschiedenen Mannschaften verkörpern.



Außerdem werden mehr als 1500 Komparsen für Rollen etwa als Feldjäger, Schiedsrichter, Zuschauer, Stewardessen und Kindermädchen gesucht. Die Fußballer werden bis zu 20 Drehtage in NRW und Bayern haben. Vor den Drehtagen findet eine Kostüm- und Maskenprobe in Köln statt.



Bewerbungsschluss ist der 23. Mai 2022. "Eingeladen sind alle Männer und Frauen zwischen 0 und 80 Jahren, die optisch ins Deutschland der Jahre 1964 bis 1974 passen", so Agentur-Mitinhaber Burkhard Eick. No-gos seien: gefärbte oder gesträhnte Haare, Sonnenbankbräune, Piercings und sichtbare Tattoos. Bei den Herren dagegen gerne gesehen: lange Haare, Schnäuzer und Koteletten.

− dpa