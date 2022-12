1. FC Schweinfurt bestreitet Aufstiegsspiele zur 3. Liga

Trainer Tobias Strobl. −Foto: Foto: Guido Kirchner/dpa/Archivbild

Nach dem vorzeitigen Gewinn des Meistertitels in der Regionalliga Bayern erlaubte Schweinfurts Trainer Tobias Strobl seinen kleinen Fußball-Helden ein paar Bierchen. Die "Schnüdel" um den überragenden Stürmer Adam Jabiri sicherten sich am Samstag in den Playoffs durch ein 4:0 (2:0) im Rückspiel bei der SpVgg Bayreuth auch das Erreichen der Aufstiegsspiele zur 3. Fußball-Liga.



"Herzlichen Glückwunsch an den 1. FC Schweinfurt 05 und Trainer Tobias Strobl zum Playoff-Sieg und dem Titel in der Regionalliga Bayern. Wir sind sehr froh, dass es uns trotz der widrigen Umstände gelungen ist, den Meister auf sportlichem Wege zu ermitteln", sagte Verbandsspielleiter Josef Janker mit Blick auf die Corona-Pandemie.



Der 1. FC Schweinfurt 05 bestreitet nun am 12. und 19. Juni die Aufstiegsspiele gegen den TSV Havelse aus der Regionalliga Nord. Anstoß ist jeweils um 13.00 Uhr (MagentaSport und BR Fernsehen). Strobls Mannschaft trägt das Hinspiel zuhause aus. Der Sieger dieser Relegation spielt kommende Saison in der 3. Liga.



Nach dem Schlusspfiff vor 500 Zuschauern rissen die Schweinfurter die Arme hoch und schrien ihre Freude heraus. Der vorzeitige Sieg der Playoffs und die Chance auf den Aufstieg hätten einen "enormen Stellenwert", befand Jabiri.



Der mittlerweile 36-Jährige war der Antreiber in der Offensive. Als Bayreuths Keeper Sebastian Kolbe eine hohe Flanke unterschätzte, war Jabiri in der 13. Minute erstmals zur Stelle. Nach einem missglückten Abstoß legte er (26.) nach.



Die Schweinfurter, die schon das Hinspiel mit 2:1 gewonnen hatten, gaben weiter den Ton an. Eine Flanke von David Grözinger lenkte Marcel Götz (53.) nach dem Seitenwechsel ins eigene Tor ab. Keeper Kolbe konnte sich zwischenzeitlich bei einem gehaltenen Foulelfmeter von Sascha Marinkovic (70.) auszeichnen. Am Schlusspunkt war wieder Jabiri beteiligt: Aus der Drehung feuerte er einen Schuss ans Lattenkreuz, den Abpraller versenkte Marinkovic (79.).



Wegen der Corona-Pandemie galt für die abgebrochene Spielzeit 2019/20 in der Regionalliga Bayern, dass der Titelträger im Rahmen von Playoffs ermittelt wurde. Die Schweinfurter stehen nun vorzeitig als Gewinner dieser Runde fest, ihr letztes Playoff-Spiel bestreiten sie am Dienstag gegen Aschaffenburg.



