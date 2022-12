1. FC Nürnberg kann wieder mit Sörensen und Hack planen

Der Nürnberger Trainer Robert Klauß steht vor Spielbeginn auf dem Platz. −Foto: Foto: Daniel Karmann/dpa

Der 1. FC Nürnberg kann im Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Braunschweig wieder mit Verteidiger Asger Sörensen und Offensivspieler Robin Hack planen. "Sie werden beide zur Verfügung stehen", sagte Trainer Robert Klauß am Freitag. Sörensen musste zuletzt wegen eines gebrochenen Zehs pausieren, Hack hat schon länger Probleme mit dem Sprunggelenk.



Die Nürnberger wollen eine Woche nach dem 1:0 in der 2. Bundesliga beim Karlsruher SC unbedingt gegen die Niedersachsen nachlegen, die auf Relegationsplatz 16 liegen. "Natürlich nehmen wir mit einem Sieg Druck von uns", sagte Klauß. Der "Club" hat aktuell sechs Punkte mehr als die Eintracht.



