1. FC Nürnberg gibt Linksverteidiger Nürnberger Profivertrag

Fabian Nürnberger, damaliger Spieler des Niendorfer TSV, spielt den Ball. −Foto: Foto: Daniel Reinhardt/Archivbild

Der 1. FC Nürnberg hat Linksverteidiger Fabian Nürnberger mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Bundesliga-Absteiger am Donnerstag mitteilte, wird der 19-Jährige auch in den kommenden zwei Jahren das Trikot des Traditionsvereins tragen und gehört künftig fest zum Kader von Trainer Damir Canadi. "Wir sehen in ihm noch viel Potenzial und wollen ihn in Zukunft weiter fördern", sagte Sportvorstand Robert Palikuca über Nürnberger, der im Sommer 2018 aus der U19 des Niendorfer TSV zum FCN gewechselt war und seitdem in der U21 der Franken in der Regionalliga Bayern gespielt hat.