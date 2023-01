1. FC Nürnberg gewinnt "Löwen"-Härtetest

Ein Fußball liegt auf dem Spielfeld. −Foto: Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Der 1. FC Nürnberg hat eine erfolgreiche Generalprobe für den Start in die 2. Fußball-Bundesliga hingelegt. Beim Comeback von Offensivspieler Felix Lohkemper nach mehreren Monaten Verletzungspause gewannen die Franken am Samstag ihr letztes Testspiel gegen den Drittligisten TSV 1860 München um den früheren "Club"-Coach Michael Köllner mit 3:2 (1:1).



Nach dem frühen Rückstand durch Merveille Biankadi (11. Minute) glich Erik Schuranow (39.) noch vor der Pause aus. Nach dem Wechsel sorgten Dennis Borkowski (67.) und im zweiten Schussversuch Joker Lohkemper (82.), der wegen eines Knochenödems im Beckenbereich operiert worden war, für den Erfolg. Keanu Staude (87.) legte dann die Nürnberger Defensivschwächen noch mal bloß und erzielte vor rund 4000 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion noch den Anschluss.



Nach zuvor zwei Testspielsiegen gegen den FSV Zwickau (5:1) und Wacker Innsbruck (3:1) sowie einem 0:0 gegen FK Krasnodar kann die Mannschaft von Trainer Robert Klauß damit optimistisch in die neue Saison starten. Am Sonntag der kommenden Woche geht es zum Zweitliga-Start mit einem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue los.



