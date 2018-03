Verdi setzt Warnstreiks in den Regionen fort

Ein Button und eine Pfeife von Verdi | Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv Ein Button und eine Pfeife von Verdi. - Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv



Die Gewerkschaft Verdi will im Tarifstreit im öffentlichen Dienst weitere Stadtverwaltungen lahmlegen. Am Mittwoch plant die Gewerkschaft Warnstreiks in mehreren Bezirken, insbesondere die Stadt Würzburg soll betroffen sein. Dort sind die Mitarbeiter vom Gartenamt über das Theater bis zur Sparkasse aufgerufen, sich zu beteiligen. Auch in Bamberg, Rosenheim und weiteren Orten sind Aktionen geplant. Am Dienstag waren unter anderem bereits in Augsburg und Regensburg Kindertagesstätten, Müllabfuhr und Ämter bestreikt worden. Verdi fordert für die bundesweit rund 2,3 Millionen Beschäftigten in den Kommunen und beim Bund sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro im Monat.





Link-Tipps

Mitteilung Verdi pnp.de ist nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.